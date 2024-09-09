外資竟大賣這三大族群 中信金、台積電與鴻海全入列

台股9日以21,144.44點收盤，下跌290.75點，三大法人合計賣超531.56億元，外資再度出現大逃殺，單日賣超501.23億元，統計外資買賣超個股發現，遭外資大提款的前十名中，以金融股及權值股為主，另外，高股息ETF也入列，中信金（2891）高居外資賣超冠軍，遭賣超48,429張，鴻海、台積電也是外資大提款標的。

台股早盤以21,127.81點開低，大盤指數一度下到20,922.51點，逼近9月4日的低點，大跌512.68點，午盤後在買單拉抬下跌幅縮小，終場以21,144.44點收盤，跌幅1.36%。

三大法人中僅投信買超85.82億元，外資則是再度大賣，單日賣超501.23億元，自營商賣超（合計）116.15億元，其中自營商（自行買賣）賣超14.16億元，自營商（避險）賣超101.99億元；統計三大法人賣超531.56億元。

權王台積電失守900元關卡，收在899元，下跌19元，跌幅2.07%；鴻海一度下跌至170.5元，終場收在172元，跌幅2.55%；散熱股出現反彈，奇鋐、雙鴻上漲逾5%，高力以漲停板399元收盤；華為三折機即將亮相，摺疊機概念股大漲，富世達強鎖漲停，收751元。

外資大賣超，統計外資賣超前十大個股依序是中信金、群益台灣精選高息、元大金、鴻海、復華台灣科技優息、富邦金、國泰永續高股息、台積電、開發金、聯電等；賣超前十大中，金融股占4檔，高股息ETF占有3檔，電子權值股也占3檔。

中信金欲公開收購新光金，但卻持續遭外資賣超，9日仍高居外資賣超第一名，單日遭賣超48,429張；元大金則遭賣超28,912張，富邦金也遭外資賣超21,972張，開發金則被外資賣超18,959張。

權值股也是外資提款標的，鴻海遭外資賣超23,517張，台積電則遭外資賣超20,677張，另外，聯電也遭外資賣超17,292張。

外資大賣超的標的還有廣達、中鋼、友達、國泰金、群創、陽明、萬海、英業達等，都是電子及傳產的權值股，金融股等。