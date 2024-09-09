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投資級債、非投資等級債續淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。（資料來源：美銀、EPFR）
債券基金資金流向。（資料來源：美銀、EPFR）

經濟數據降溫強化降息預期，過去一周債市全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至9月4日，投資級債淨流入擴大至65.5億美元，非投資等級債淨流入放緩至6.1億美元、新興市場債淨流出2.6億美元。

安聯投信表示，美國製造業活動連續第五個月萎縮，加上7月職位空缺數走低，使市場對基本面放緩的預期增溫，也認為9月降息機率大幅上升；過去一周美國10年期公債殖利率走低，債市幾近全面上漲。聯準會褐皮書顯示，近幾周大多數轄區經濟活動持平或下降，物價和薪資升幅溫和；7月貿易逆差則擴大，對華商品貿易逆差創2022年以來最高。

受到市場觀望氣氛轉濃，投資級債續漲，資金淨流入大幅增加在經濟韌性和預期貨幣政策放鬆的背景下，美國非投資等級債初級市場依然活躍， 8月的供應超過180億，較去(2023)年增長約71%。安聯投信表示，今年經濟仍以軟著陸為主，布局可著重公司債，但須留意品質；另方面，軟著陸的經濟下，也有助於企業違約率的控制，建議也可配置部分非投資等級公司債來增加收益。

展望後市，安聯投信表示，中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍正向看待後市。就布局方向上，建議由多元化收益來源平衡投資組合波動程度與提高投資效益；在觀察指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。

美國 降息

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