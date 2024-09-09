外資上週賣超1440億 新光金、中信金連3週列買賣超榜首

台股上週下跌832.90點或3.74%，上週五收在21435.19點。證交所統計，外資上週在集中市場賣超達新台幣1440.39億元，賣超中信金17.98萬張最多，買超最多為新光金26.73萬張。

值得注意的是，自從8月底新光金的金金併發生三角戀以來，新光金與中信金已經連續3週分列外資單週買超及賣超榜榜首。

證交所統計，外資上週賣超前3名上市公司為中信金17萬9760張、群創6萬9014張和中鋼5萬8573張。

外資買超前3名分別為新光金26萬7323張、遠東新4萬4672張和富邦金2萬2451張。

累計今年以來至9月6日止，外資賣超台股金額擴大到5559.8億元，外資總持有股票市值為29兆8852億元，占全體上市股票市值的43.79%。