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蘋果行情失靈？iPhone 16亮相前蘋概三王全收黑

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
蘋果秋季發表會即將在美國時間9月9日上午10點（台灣時間9月10日凌晨1點）登場，預期iPhone 16系列新機將正式亮相，圖為蘋果發表會主視覺。圖／蘋果提供
蘋果秋季發表會即將在美國時間9月9日上午10點（台灣時間9月10日凌晨1點）登場，預期iPhone 16系列新機將正式亮相，圖為蘋果發表會主視覺。圖／蘋果提供

蘋果發表會就在今夜

蘋果秋季發表會即將在美國時間9月9日上午10點（台灣時間9月10日凌晨1點）登場，預期iPhone 16系列新機將正式亮相，台廠相關供應鏈營運可望受惠，不過，發表會前夕卻呈現蘋果行情失靈的表現，蘋概三王台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）齊挫，蘋概股也是下跌居多。

蘋果秋季發表會主題是「It's Glowtime」，預計將推出搭載Apple Intelligence的iPhone 16系列、iPad 11新機、新款AirPods、Apple Watch，另外還將有iOS 18與新版Siri的軟體升級等。

iPhone 16系列被外界譽為將是最強AI智慧機，預料將推出四種機型，分別為平價版iPhone16、iPhone16 Plus，及旗艦款iPhone16 Pro、iPhone16 Pro Max。

市場關注蘋果iPhone 16系列上市後的銷售情況，相關台廠供應鏈也可望受惠新品上市，有助推升營收表現；不過，在發表會前夕，蘋概股表現卻是下跌居多，權王台積電開低，盤中雖企圖守900元關卡，但終場仍是以899元收盤，下跌19元，跌幅2.06%。

鴻海也是下跌表現，以172元收盤，下跌4.5元，跌幅2.54%；大立光以2,720元開低後一度翻紅至2,795元，但終場則以2,700元收盤，下跌40元，跌幅1.45%。

蘋概三王齊挫，其餘的蘋概股也是下跌居多，玉晶光（3406）收在495.5元，下跌20.5元，跌幅3.97%；台光電（2383）跌幅2.24%；不過，雙鴻（3324）卻是收漲5.13%，表現相對強勢，新日興（3376）、晶技（3042）、瑞儀（6176）等股也是上漲逾1%收盤。

iPhone iPhone 16

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