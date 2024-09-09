外資上周賣超台股 買賣超個股冠軍都和「這樁併購案」有關
台灣證券交易所今天公布統計，上周外資在集中市場賣超1440.39億元，其中買超第一名是新光金，賣超第一則是中信金。
證交所指出，外資上周總買進金額為4972.07億元，總賣出金額6412.46億元，賣超1440.39億元。統計自今年年初至9月6日，外資總買進金額23兆4503.59億元，總賣出金額為24兆63.39億元，累計賣超5559.8億元。至於外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為29兆8852.00億元，占全體上市股票市值的43.79%，較8月30日的31兆702.75億元減少1兆1850.75億元。
個股比較部分，證交所表示，上周外資買超最多的前三名上市公司依序為新光金、遠東新、富邦金；賣超前三名為中信金、群創、中鋼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言