快訊

午後對流旺盛！10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

有違偵查不公開？「沈慶京1500」隨身碟曝光 北檢今分案辦洩密

PTT留言嗆殺法官、檢察官 北市警找到他…身分竟是課輔師

外資上周賣超台股 買賣超個股冠軍都和「這樁併購案」有關

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣證券交易所今天公布統計，上周外資在集中市場賣超1440.39億元，其中買超第一名是新光金，賣超第一則是中信金。圖／聯合報系資料照片
台灣證券交易所今天公布統計，上周外資在集中市場賣超1440.39億元，其中買超第一名是新光金，賣超第一則是中信金。圖／聯合報系資料照片

台灣證券交易所今天公布統計，上周外資在集中市場賣超1440.39億元，其中買超第一名是新光金，賣超第一則是中信金

證交所指出，外資上周總買進金額為4972.07億元，總賣出金額6412.46億元，賣超1440.39億元。統計自今年年初至9月6日，外資總買進金額23兆4503.59億元，總賣出金額為24兆63.39億元，累計賣超5559.8億元。至於外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為29兆8852.00億元，占全體上市股票市值的43.79%，較8月30日的31兆702.75億元減少1兆1850.75億元。

個股比較部分，證交所表示，上周外資買超最多的前三名上市公司依序為新光金、遠東新、富邦金；賣超前三名為中信金、群創、中鋼。

中信金 外資

延伸閱讀

台股守住20922點跌幅收斂 買盤期待蘋果新機題材

台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點 台積電跌19元收899元

安聯投信：台股大致走總經面的盤

美股大跌市場氛圍悲觀 台股引爆土洋籌碼大戰

相關新聞

今天台股下跌＝老天爺送錢？ 專家：綜觀股市牛市時間大於熊市

熊市期間通常不會持續太久，綜觀股市，牛市時間大於熊市。

今天台股沒有很糟…即便經濟衰退陰霾揮之不去！直雲：美債殖利率也沒大跌

經濟衰退的陰霾揮之不去，不過今天台股表現沒有很糟。

外資上周賣超台股 買賣超個股冠軍都和「這樁併購案」有關

台灣證券交易所今天公布統計，上周外資在集中市場賣超1440.39億元，其中買超第一名是新光金，賣超第一則是中信金。

台股下跌290點 三大法人賣超531億元

台股9日開低後一度下殺至20,922.51點，逼近9月4日的低點，午盤買單拉抬，跌幅縮小，收在21,144.44點，下跌...

台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點 台積電跌19元收899元

台股9日收盤下跌290.75點，終場以21,144.44點作收，成交量3,024.82億元；台積電（2330）收盤價89...

台股守住20922點跌幅收斂 買盤期待蘋果新機題材

美國非農就業人口數據不佳，美股重挫拖累台股，早盤由台積電領跌指數一度重挫逾500點；不過由於指數守住9月4日低點2092...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。