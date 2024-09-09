外資上周賣超台股 買賣超個股冠軍都和「這樁併購案」有關

台灣證券交易所今天公布統計，上周外資在集中市場賣超1440.39億元，其中買超第一名是新光金，賣超第一則是中信金。

證交所指出，外資上周總買進金額為4972.07億元，總賣出金額6412.46億元，賣超1440.39億元。統計自今年年初至9月6日，外資總買進金額23兆4503.59億元，總賣出金額為24兆63.39億元，累計賣超5559.8億元。至於外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為29兆8852.00億元，占全體上市股票市值的43.79%，較8月30日的31兆702.75億元減少1兆1850.75億元。

個股比較部分，證交所表示，上周外資買超最多的前三名上市公司依序為新光金、遠東新、富邦金；賣超前三名為中信金、群創、中鋼。