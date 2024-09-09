台股下跌290點 三大法人賣超531億元

台股9日開低後一度下殺至20,922.51點，逼近9月4日的低點，午盤買單拉抬，跌幅縮小，收在21,144.44點，下跌290.75點，跌幅1.36%，成交量3,024.83億元，三大法人賣超531.56億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超501.23億元，投信買超85.82億元，自營商賣超（合計）116.15億元，其中自營商（自行買賣）賣超14.16億元，自營商（避險）賣超101.99億元。

台積電（2330）再測半年線，失守900元，收899元，跌幅2.07%；鴻海（2317）一度下跌至170.5元，收172元，跌幅2.55%。散熱股出現反彈，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）上漲逾5%，高力（8996）攻上漲停板，收399元。華為三折機即將亮相，摺疊機概念股大漲，富世達（6805）強鎖漲停，收751元，信錦（1582）大漲逾8%，兆利（3548）上漲約5%。矽光子族群中華星光（4979）漲停，汎銓、聯亞（3081）上漲逾8%，聯亞再創波段新高，收207.5元。