市場持續震盪 多重資產基金機動調整投組配置

股市持續震盪，VIX恐慌指數從8月底的14.85，回升至20以上，高於今年上半年的平均水準。統一投信建議，投資人可以利用多重資產基金，交由專業投研團隊進行資產配置，追求財富長期穩健成長。

根據晨星數據，截至8月底，投信跨國多重資產型基金共有63檔，今年來報酬率平均為11.1%。統一投信表示，跨國多重資產型基金的投資範圍廣泛，包括股票、債券及ETF等金融商品。投研團隊可以隨著總經局勢、產業趨勢及市場盤勢變動，靈活調整投資組合。例如，市場震盪時適時拉高現金比例，在股票價格落底時逢低加碼；預料市場出現系統性風險時，增加避險部位以保護投資組合；遇到股債多頭時，仔細評估風險及報酬潛力，精選投資標的，打造最佳化的資產配置。

統一全球動態多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金）基金經理人郭智偉表示，美國總統大選的政治不確定性，使金融市場近期仍將持續震盪。但聯準會主席鮑爾在全球央行年會上，沒有試圖打壓市場對於今年降息3~4碼的預期，並對9月降息碼數保持開放心態，也沒有特別提及利率終點，且表示有很大的空間因應經濟下行風險，使進入降息循環的趨勢確立，為股市帶來資金面利多。另外，美股企業財報顯示，今明兩年獲利仍將保持成長趨勢，使股市震盪後有望向上。