台股守住20922點跌幅收斂 買盤期待蘋果新機題材

美國非農就業人口數據不佳，美股重挫拖累台股，早盤由台積電領跌指數一度重挫逾500點；不過由於指數守住9月4日低點20922.17點未破，加上蘋果新機題材待發酵，下半場買盤進場跌勢收斂，終場下跌290.75點。

台股加權指數終場收在21144.44點，下挫290.75點，跌幅1.36%，成交值新台幣3024.82億元。

大型權值股台積電今天收在899元，跌19元，跌幅2.07%；鴻海收172元，跌4.5元，跌幅2.55%；聯發科下跌40元，收在1105元，跌幅3.49%。

AI概念股廣達收250元，下跌2.53%；緯創收96.8元，跌1.22%；緯潁收在1715元平盤價。

矽光子概念股今天逆勢上揚，華星光攻上漲停113.5元，聯鈞與聯亞分別收在168元及207.5元，勁揚7.01%及8.36%；散熱族群高力強攻漲停399元，奇鋐收545元、上揚6.65%，雙鴻收594元、漲5.13%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國非農就業數據不如預期，造成美股重挫，台股今天跟著下跌；但接下來將公布的美國消費者物價指數（CPI）預期影響較小，因美國通膨壓力已趨緩，近期市場關注就業數據及聯準會（Fed）9月的利率會議宣布降息幅度。

蔡明翰指出，美股近期消費、金融股較強，科技股偏弱，待資金從防禦型股票回流科技股，美股才易有所表現，進一步帶動台股向上；此外，蘋果新機發表對股市也將有一定的激勵效果。