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群創營收／8月184.8億元、月增4.7% 近二個月新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創董事長洪進揚（右）與總經理楊柱祥合影。記者李珣瑛／攝影
群創董事長洪進揚（右）與總經理楊柱祥合影。記者李珣瑛／攝影

大小尺寸面板出貨雙增，群創（3481）9日公告今年8月合併營收184.8億元，月增4.7%，年減3.9%，為近二個月新高。

群創光電2024年8月大尺寸合併出貨量共計1,000萬片，較上月增加10.6%；中小尺寸合併出貨量共計1,818萬片，較上月增加13.8%。

群創累計今年前八個月合併營收1,434.87億元，年增3.7%。今天股價隨大盤走弱，小跌0.15元，成交量逾6.36萬張，收14.05元。

群創總經理楊柱祥月前於法說會中答覆法人提問表示，展望2024年下半年因應景氣趨緩，第3季稼動率將季減約5個百分點以上，以維持獲利穩定。

他表示，由於全球地緣政治緊張關係尚未趨緩，聯準會降息的訊息也未明確，電視面板在下半年並未看到比較強的需求出現。IT面板目前看到第3季比較好的消息是，低價的Chromebook、TN面板筆的需求很不錯，AI PC今年出貨量大約上百萬台的規模，屬於高端的產品，占全球市場約1.9億~2億台筆電的比重很低。他評估，整體IT面板景氣走在築底回溫之路，需等待明年換機潮以及返校需求拉動。

至於車用面板，僅管今年新車銷量緩降，但車用面板平均尺寸增長與電動車的促銷，仍帶動出貨量成長。楊柱祥強調，已經打入多家車廠的供應鏈，車用面板出貨量將維持成長趨勢。

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