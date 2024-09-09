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台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點、台積電跌19元收899元

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台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點 台積電跌19元收899元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股9日收盤下跌290.75點，終場以21,144.44點作收。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股9日收盤下跌290.75點，終場以21,144.44點作收。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股9日收盤下跌290.75點，終場以21,144.44點作收，成交量3,024.82億元；台積電（2330）收盤價899元，下跌19元、跌幅2.07%。

今日成交金額大卻走跌者為：鴻海（2317）、廣達（2382）、聯發科（2454）、大立光（3008）、富邦金（2881）、台達電（2308）、台光電（2383）、華城（1519）、世芯-KY（3661）、國巨（2327）、光鋐（4956）、世界（5347）及喬福（1540）；成交金額大而股價上揚者為：奇鋐（3017）、萬潤（6187）、高力（8996）、京鼎（3413）、雙鴻（3324）、富世達（6805）、惠特（6706）、晟銘電（3013）．怡利電（2497）、嘉澤（3533）、兆利（3548）、菱光（8249）、華星光（4979）、鑫科（3663）、新日興（3376）及訊舟（3047）。

第一金投顧表示，上周五（6日）呈現反彈，但整體屬於弱勢反彈，未能收復五日線，周線下跌3.74%；外資上周賣超台股1,440 億元，創下7月中旬來的單周最大賣超，其中，台積電賣超376.59億元，聯發科61.2億元。近期美國科技股股價波動較大，AI 領頭羊輝達股價處於半年線之下，輝達若無反彈，台股相關供應鏈上攻力道將續疲軟，9月10日關注Apple新機發表會、美國第二次總統辯論，政策及⺠調將牽動後續產業及股市動態；9月下旬至10月中為題材、財報空窗期，預計大盤將持續整理，大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素。

台股本周回檔壓力大，不排除下探8月6日低點19,662.74點，不過，因外資期貨淨空單從逾4萬口減少至27,531萬口，觀察後續是否有買盤逢低介入，持續觀察經濟數據表現,，線切勿躁進。⻑線投資者可聚焦持續成⻑產業趨勢，及季報年報等基本面選股，操作上嚴控資金持股水位、慎防修正風險。

台股 美國經濟

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