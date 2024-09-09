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這檔紡織股8月營收創歷史次高 股價勁揚創一個多月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

得力（1464）公告8月營收11.23億、年增15.15%、月增21.47%，創下單月歷史次高，直逼歷史新高紀錄，累計前八月營收營收73.48億元，年增17.25%。得力表示，今年以來日本客戶需求增加，加上新增部分美國客戶，整體稼動率來到高檔，預估下半年營運呈現逐季成長，稼動率預估來到八到九成。

得力9日股價受營收表現激勵，開盤來到14.15元，漲幅超過9%，創下近一個多月來新高價。得力受惠產能稼動率提高、產品組合，以及匯率因素，半年報表現亮眼，EPS0.38已超越去年全年表現。

得力表示，今年以來大部份客戶都已經重啟拉貨動能，營運也逐漸恢復活力，公司積極發展環境友善，符合環保需求的機能性與流行性產品，並與上游原料廠商共同研發環保回收新素材，整合公司假撚、織造、染整加工等設備的創新技術，以提高產品附加價值。

得力深耕功能性傢飾、衣著、SPORT及OUTDOOR等布料市場。其中，傢飾布偏重於中國大陸及北歐、義大利，並以BVB紗及毛性紗為銷售主軸。衣著市場偏重於北美和歐洲前幾大品牌，以sports、casual、fashion和voga為主。

在新產能方面，南通得力上半年已通過各大品牌驗廠，包括GAP、HIGG FEM、VF LULU，今年6月所有設備均已就定位完成，預計第3季調適後、第4季可以全產能稼動。

營收 環保

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