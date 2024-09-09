台股外資上周續提款39.1億美元 泰股逆勢勁揚

美國8月非農就業人數遜於預期，上周美股四大指數齊跌，費半指數周線崩跌12%，更創新冠疫情以來最大跌幅。上周新興亞洲指數跌2.3%，以科技股為主的台、韓股市跌幅最重，分別跌3.7%、4.9%。台股連兩周遭外資提款，上周淨流出39.1億美元。泰國股市則受惠政治風險消退，上週逆勢勁揚5%，今年以來轉為正報酬；新興亞股今年僅剩韓股為負報酬。

中國信託投信表示，美國上周公布非農就業人數大幅低於預期，即便失業率優於預期，但市場情緒仍偏悲觀，認為聯準會降息「為時已晚」，恐難提振萎縮的就業市場，經濟衰退將難以避免，因而壓抑美股走勢。而上周美國晶片和軟體公司博通公布今年第三季財報，表現優於預期，但第4季財測令人失望，盤後重挫也影響科技股表現。

場景轉回新興亞洲股市。受費半指數單周崩跌12%影響，上周新興亞洲股市跌2.3%，但其實強弱分明。以科技股為主的台、韓股市表現最差，分別重挫3.7%、4.9%，其中韓股今年以來已轉為負報酬，在新興亞股當中獨憔悴；台股則是新興亞股中外資提款最多的市場，上周再度淨流出39.1億美元，今年以來已淨賣超136.1億美元。

另外，印度股市回檔1.4%、越南股市小跌0.8%，但泰國股市受惠政治風險消退，單周逆勢勁揚5%，在新興亞洲股市中表現獨樹一格，且今年以來已轉為正報酬。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，上周美國非農就業人口數據雖不理想，但失業率其實優於預期；而博通第四季財測雖遜於預期，但主要是非AI晶片市場成長乏力。博通執行長已表示，非AI業務仍走在復甦的道路上，而AI業務則是持續強勁成長，顯示長線而言半導體產業將脫離下行週期，且在AI的帶動下，先進製程仍將領銜帶動整體半導體產業持續成長，台灣半導體設備、散熱，以及伺服器等相關公司業績展望無虞。建議投資人可分批布局半導體相關ETF，或透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握具產業前景、成長潛力題材。

越股上周收1274.0點，較前一周跌0.8%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，國際股市回檔，導致投資人心態保守，連帶影響越股下行。不過近期越南總書記蘇林與韓國總統尹錫悅通話，雙方同意維持兩國官、民管道的雙向交流，顯示越南政府仍積極對國外招商引資。且8月越南製造業PMI 52.4，續維持在較佳的擴張區，顯示產出與新訂單表現繼續擴張，經濟基本面仍佳，可望為越南股市提供支撐。投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業，伺機布局主動式基金，有機會掌握越南市場的漲升行情。