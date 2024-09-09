手握矽光子利多！華星光盤中登漲停、獲自營商連三買

國內光通訊指標大廠華星光（4979）9日早盤以101元開低走高，盤中受到討論熱度極高的「矽光子」題材帶動，股價自黑翻紅、並直線向上飆升，開盤還不到半個小時，就已漲至113.5元亮燈漲停，單日上漲10元、漲幅逾9.66% ，更獲自營商連續三個交易日買超。而華星光旗下雲端資料中心客戶正朝800G交換器、光收發模組逐步升級，至於「800G ZR」則在進行可靠度測試，預估最快第4季可啟動量產。

隨著市場提高對AI、雲端應用的需求，也讓主要應用於AI領域中，「高性能計算和數據中心環境」的矽光子技術，格外受到全球市場矚目，這不僅代表光通訊模組已正式邁入1T以上時代，帶動概念族群業績水漲船高，而光通訊族群指標股華星光旗下光收發模組及光纖次模組的訂單，也受到資料中心興建、5G基地台擴增等利多拉抬，規模大增、表現明顯增溫，帶動整體營運表現重返成長軌道。

事實上，華星光為搶搭美國拚寬頻基建等商機，近年已將營運策略轉向5G、資料中心，並切入光收發模組，目前旗下產品有兩大應用，第一是電信建設，不管是光纖到府或手機上網，基地台連接後端光纖或服務供應商都透過光網路，是華星光應用市場。第二大產品是資料中心應用，華星光100G到400G產品陸續出貨，預期400G產品在資料中心將進入成熟期。

法人指出，華星光近年為搶搭美國拚寬頻基建等商機，已將營運策略轉向 5G、資料中心，並成功切入光收發模組，而旗下100G到400G產品陸續出貨，都已經出貨，預期 400G 產品在資料中心將進入成熟期，展望後市，內部看好通訊需求未來持續往上，對後市保持樂觀看待。外界也認為，其業績表現，有望受大客戶邁威爾（Marvell）AI應用發燒加持、同步飆升。