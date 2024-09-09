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生技抗跌 這檔眼科新藥正式銷美 盤中強鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
生技族群因利多消息連發，股價逆勢上揚。聯合報系資料照
生技族群因利多消息連發，股價逆勢上揚。聯合報系資料照

台股走勢疲軟，9日盤中下跌逾400點，但生技族群因利多消息連發，股價逆勢上揚，台新藥（6838）眼科新藥將於本月正式出貨給美國合作夥伴Eyenovia，股價亮燈漲停；中天（4128）、合一（4743）抗新冠病毒的新藥SNS812成功達成二期人體臨床評估指標，雙雙大漲超過半根停板。

台新藥6日宣布，眼科新藥丙酸氯倍他索滴眼懸液 0.05%（APP13007）收到衛福部食藥署（TFDA）所核發的藥品外專用許可證，並將於本月對美國授權合作夥伴Eyenovia, Inc. 正式出貨。

台新藥正在積極完成首批藥品出貨，而Eyenovia計劃於九月底在美國完成藥品丙酸氯倍他索滴眼懸液上市銷售。美國目前每年約執行700萬例眼科手術，類固醇及類固醇複方之眼科用藥市場達13億美元。

台新藥指出，APP13007是以類固醇丙酸氯倍他索、搭配台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發的新藥，為第一個獲得美國FDA批准、用於眼部的丙酸氯倍他索藥物。

合一、中天兩家公司8日公告，合一與中天子公司中天上海共同研發抗新冠病毒的感染核酸新藥SNS812，已成功達成二期人體臨床主要與重要次要評估指標，對於全球正流行的JN.1等多種高免疫逃脫性變異株展現出顯著的臨床療效。

試驗結果顯示，以氣霧吸入給藥的SNS812具有極佳安全性，沒有任何與藥物相關不良反應。

而SNS812組比較安慰劑組，可顯著提早讓目標綜合症狀（包含發燒、喉嚨痛、畏寒、頭痛、呼吸急促、噁心、嘔吐、嗅覺喪失、味覺喪失等九項）完全消失，遠較其他國際上市藥物為優。

台新藥今以40.5元開高，盤中衝上漲停43.75元；中天盤中一度大漲至44.15元，漲幅超過8%，合一上漲逾6%，一度攻至158.5元。

台新 美國

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