視陽8月營收創歷史新高 第3季將再締新猷 股價大漲慶功

視陽（6782）公告8月營收3.91億，年增68.02%、月增17.92%，創下歷史新高。視陽表示，8月營收創高主要反映日本、中國客戶新品鋪貨效應，加上矽水膠彩片出貨占比攀升，更佳的產品組合推升ASP上陽，在價量俱揚下，激勵營收再寫新高。

視陽今年以來營運表現亮眼，新產能5月開始投產後，6月以來營收皆站穩3億元大關，累計前八月營收24.48億元，年增65.37%，全年可望創下歷史新高。受到營收利多激勵，視陽9日盤中股價大漲，來到233.5元，漲幅超過9%，創近半個月新高價。

視陽表示，矽水膠彩片新產能投產後，來自日本、中國客戶訂單暢旺，整體第3季矽水膠彩片產能利用率滿載，整體產能利用率平均也有九成水準。緊接著全年最大出貨高峰雙11檔期將至，客戶有機會9月開始陸續備貨，不過，對今年中國大陸市場看法相對保守，仍需視新品鋪貨之後市場的接受度而定。

法人表示，視陽受惠亞洲矽水膠隱形眼鏡產業正處成長爬升階段，包括日本、中國客戶對矽水膠彩片需求強勁，有利下半年旺季營收表現，第3季營收可望創下單季新高，第4季也將在高檔不墜。

此外，視陽先前公布半年報不如市場預期，主要受匯率影響。不過，近期日圓彈升，也預期第3季來自匯率的變化對本季財報表現亦相對有利。