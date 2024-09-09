成信實業今日創新板掛牌 每股承銷價32元

富邦證券輔導的成信實業（6969），9日以每股承銷價32元於創新板掛牌，為台股資本市場綠能環保類股增添新生力軍。成信實業主要從事半導體製程廢棄物回收、循環資源再生製品之研發、製造與資源再生循環技術顧問服務。成信實業成功在創新板掛牌後，將藉助資本市場的力量，全力發展多元化的循環經濟營運。

富邦證券總經理郭永宜今日出席成信實業掛牌典禮時表示，成信實業以零廢棄為經營的核心價值，技術團隊具備多年資源循環產業實務與學界經驗，運用先進的「都市採礦」技術，不僅解決台灣缺乏天然資源的困境，還能提供客製化循環經濟解決方案，建構永續供應鏈，在全球企業佈局ESG的大趨勢中，價值更能被彰顯。成信實業的廢棄物再利用之業務模式，使半導體廢料成為再生資源，將成為台灣半導體產業的最佳夥伴。

成信實業董事長陳鵬表示，公司以獨創的「循環經濟123」經營模式著稱，首先會進行廢棄物診斷與體檢，其次進行加工技術選擇，從客戶需求重新設計及開發廢棄物製程及規格，再進行二次資源市場與客戶需求評估，以提供完整開發及銷售的解決方案，滿足客戶對減碳指標和零廢棄的需求。公司亦不斷厚實研發能量，取得及申請中專利共計61項，提升產業競爭力。

此外，成信實業中科廠日前已申請事業廢棄物再利用許可獲准，將可服務其他半導體晶圓代工廠製程產生污泥的業者，處理量能可望攀升，未來也有機會複製此服務模式拓展至海外客戶，對公司未來營運有重大助益。