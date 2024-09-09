今天台股下跌＝老天爺送錢？ 專家：綜觀股市牛市時間大於熊市

上星期美國公布非農就業數據，低於市場預期，再度引發市場擔憂美國經濟是否陷入衰退，導致上星期五美股四大指數全面重挫，道瓊工業指數跌410.34點（跌幅1.01%）、標普五百指數跌94.99點（跌幅1.73%）、納斯達克指數跌436.83點（跌幅2.55%）、費城半導體指數跌214.2點（跌幅4.52%）。上星期五的台指期跟著美股重摔，下跌756點，跌幅3.55%。

今天的台股恐怕免不了要大幅震盪。

引述媒體資訊：過去10次美國經濟陷入衰退時，衰退平均持續約10個月，標普五百指數平均下跌31.5%。

美國經濟是否陷入衰退，目前的數據不夠多，無法下結論。一旦美國經濟真的衰退，是否要快點出場，之後逢低接回？

如果能精準預估美國經濟狀況與股市高低點，先賣後買當然能將報酬極大化，問題是，美國經濟與股市走勢有那麼容易預估嗎？如果經濟真的衰退，導致股市暴跌超過30%，最聰明的投資人也許有辦法賣在高點、買在低點，沒有定見的散戶可能停損在最低點，而長期投資人則是淡定的定期買進。

熊市期間通常不會持續太久，綜觀股市，牛市時間大於熊市。

簡言之，即便當前美國以及全球經濟真的陷入衰退，引發股市重挫、跌入熊市，時間也不會維持太久，只要沒有舉債投資、只要投資的都是好標的，股市重挫反而是機會。

暴跌的股市，有人看見恐慌、有人看見機會。目光放在10年後、20年後，必然經過數次經濟循環，有衰退期、有成長期，如果您和版主一樣專注投資ETF，暴跌的股市反而是遍地黃金。撐過景氣衰退期（當前經濟是衰退或軟著陸，尚無定論），後續的股市爆發力將帶來讓人眼睛為之一亮的報酬。

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