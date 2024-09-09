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台積電領跌、類股全面走弱 台股21000點震盪
美國非農就業數據不佳，費城半導體指數重挫4.52%，台積電盤中下跌逾2%，電子、傳產及金融類股全面走弱，台股早盤下挫逾500點，中場於21000點關卡震盪整理。
至10時58分，加權指數下跌430點至21004點，成交值新台幣1749.44億元。
大型權值股台積電早盤跌27元，最低至891元；鴻海下挫6元至170.5元；聯發科跌55元至1090元。
台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化盤中分別下挫約2%至4%。
群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美國非農就業數據不佳，市場解讀美國聯準會（Fed）9月恐因經濟衰退疑慮，降息2碼的機率增加，進而帶動股市下跌；後續即將公布的美國消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）也將是市場關注焦點。
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