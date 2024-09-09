台積電領跌、類股全面走弱 台股21000點震盪

受到美股四大指數上周五下挫影響，台股今日早盤開低重挫，盤中一度大跌超過500點，之後低接買盤進場使跌幅收斂，接近上午10時跌幅收斂在360點左右，其中權王台積電盤中最低下跌27元至891元，失守900元整數大關。 法人分析，指數之後可能在半年線以下整理，回測2萬大關打出第二隻腳的可能性不低，群益投顧即分析可能會在1萬8836點打出第二隻腳，法人也建議投資人此時保守以對，操作策略上面建議汰弱留強。

2024-09-09 11:50