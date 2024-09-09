華為推首款三折機 富世達盤中飆漲停

華為將在10日舉辦新品發表會，並推出首款三折機Mate XT，陸媒披露，7日預購首日就有逾160萬人登記，人氣爆棚，富世達（6805）獨攻Mate XT搭載的軸承，9日盤中應聲漲停至751元，並帶動兆利（3548）、信錦（1582）、新日興（3376）等折疊機概念股一同上漲。

三折疊手機MateXT將在9月10日華為終端發表會上正式亮相，而在此款手機發布之前，儘管還沒公布價格，但預約人數已高達228萬人。

富世達為少數能與美系軸承大廠安費諾叫陣的業者，其軸承零組件陸續打入華為及摩托羅拉折疊機供應鏈，且獨家供應華為三折機中的關鍵零組件軸承。

法人表示，華為品牌在大陸相當具影響力，即使是全球折疊機霸主三星在大陸銷售量也不敵華為，預料隨著華為折疊新機上市，富世達出貨動能有望增強。

而華為2022年與富世達、兆利簽訂供貨合約，近期也延長合約至明年6月，富世達、兆利負責統包供應華為軸承。

此外，富世達也切入AI伺服器水冷散熱領域，當前大缺貨的快接頭（UQD）獲得ODM客戶驗證，將在第4季末至明年初開始量產供貨。

業界指出，快接頭負責冷卻液輸送，也是水冷散熱零組件中最容易出現漏水的元件，肩負吃重角色，而快接頭雖然只是一個金屬機構件，卻充滿許多專利壁壘，同時因一個大型AI機櫃需要數百顆母、子快接頭，需求龐大。

富世達8月營收6.01億元，月減2.2%、年增19.52%，連三個月維持逾6億元高檔。累計今年前八月營收46.46億元，年增40.8%。

富世達今以704元開高，並衝至漲停751元鎖死，也帶動兆利盤中大漲逾7%，信錦漲幅逾5%，不過新日興漲勢較弱，盤中僅上漲約1%。