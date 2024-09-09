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今天台股沒有很糟…即便經濟衰退陰霾揮之不去！直雲：美債殖利率也沒大跌

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股示意圖。 記者黃仲裕／攝影
台股示意圖。 記者黃仲裕／攝影

經濟衰退的陰霾揮之不去，不過今天台股表現沒有很糟。

上週五的非農數據不如預期，導致美國大跌，不過觀察數據後非農和失業率都遠優於上個月的8/5大跌，所以目前要破掉8/5並不容易，不過現在也沒有轉多還是要小心。

NVIDIA最近也是多事之秋，被懷疑壟斷調查、黃仁勳賣股到出口管制，不過其實去年NVIDIA去年500元左右也是差不多這樣遇到很多困難，我是仍然看好AI的未來前景，所以我還是認為AI是這次的工業革命。

觀察美國公債的殖利率也沒有大跌，表示經濟衰退這件事也沒有看得這麼糟，我的策略就是維持三成資金，等成交量出來轉多再買來其實可以避免很多風險

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

成交量 經濟衰退 風險

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