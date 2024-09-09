受美股拖累 台股早盤一度大跌逾500點

受到美股四大指數上周五下挫影響，台股今日早盤開低重挫，盤中一度大跌超過500點，之後低接買盤進場使跌幅收斂，接近上午10時跌幅收斂在360點左右，其中權王台積電盤中最低下跌27元至891元，失守900元整數大關。

法人分析，指數之後可能在半年線以下整理，回測2萬大關打出第二隻腳的可能性不低，群益投顧即分析可能會在18836點打出第二隻腳，法人也建議投資人此時保守以對，操作策略上面建議汰弱留強。

受美股上周五四大指數全面下跌的影響，也牽累台股今日大盤表現。上周五美股四大指數包括道瓊工業指數下跌410點，跌1％；標普500指數下跌94點，跌1.7％；那斯達克指數下跌436點，跌2.5％；費半指數下跌214點，跌4.5％。

法人分析，美股大跌主要和兩大因素有關，一是8月非農新增就業從前月的修正值8.9萬人（初值為11.4萬人）上升到14.2萬人，低於市場預期的16.5萬人；前兩個月非農就業人數合計下修8.6萬人。二是紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯發言，但並未對降息幅度提出個人意見，聯準會理事克里斯多福沃勒對更大幅度降息的可能性持開放態度。這些都令市場預期經濟下行的程度會比預期來得嚴重。

法人分析，非農新增就業從前月的修正值8.9萬人（初值為11.4萬人）上升到14.2萬人，低於市場預期的16.5萬人，且前兩個月非農就業人數合計下修8.6萬人，使市場對於經濟衰退的擔憂再次略微升溫。

不過，失業率從4.3%回降到4.2%，符合市場預期，且平均時薪月增率從0.2%加速到0.4%，顯示勞動市場降溫速度並未達到需要進一步擴大降息的幅度，且隨後紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯和聯準會理事克里斯多福沃勒分別在不同的活動中發表講話，兩者承認勞動市場放緩，但皆並未明確表示本月稍後降息幅度。隨著聯準會將進入緘默期，這樣的發言使市場面臨更多的不確定性，股市進一步受挫，幾乎所有主要板塊均下跌，恐懼指數VIX突破22 點。此外，晶片供應商博通Broadcom Inc. 發布不如預期的銷售預測後股價暴跌10%，主要受到與人工智慧無關的業務影響。