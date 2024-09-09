唉！又是美股 台股早盤挫逾500點 台積電跌26元開892元

台股9日開盤指數為21,127.81點，下跌307.38點，早盤一度跌逾500點，來到20922.51點。台積電（2330）開盤價為892元，下跌26元。

群益投顧表示，台指期夜盤大跌756點，指數開低後要收復2萬1關卡、台積電要收復900元，行情止跌的企圖心才愈明確。與上周二類似，可以觀察逢低承接買盤是否夠積極，早盤指數若是出量紅K，跟隨盤面熱門股做些搶反彈短線交易。指數在半年線以下整理，若反彈還是量縮就不宜躁進，回測2萬大關或前低18,836附近打出第二隻腳的可能性不低。

操作題材可留意：

1.半導體展落幕，但題材仍會延續─SEMICON Taiwan國際半導體展將於上周結束，無奈國際盤勢不佳沒有激起多少火花，就長線來說，先進封裝發展仍是不可逆的大趨勢，回檔反而是另一個買入機會。以台積供應鏈8月營收來看,京鼎（3413）、天虹（6937）、瑞耘（6532）、勝一（1773）、帆宣（6196）、和椿（6215）之年月增長表現頗為亮眼。

上周五（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,345.41,點，下跌410.39點、跌幅1.01%；S&P500指數下跌1.73%；那斯達克指數下跌2.55%；費半指數下跌4.52%。台積電ADR跌4.2%，較台北交易溢價9%。

標普上周跌幅4.3%，為2023年3月以來，最差週表現；那指周線收黑5.77%，為2022年6月以來最差一周。股特斯拉暴跌逾8%、博通下殺超過10%，輝達上周市值蒸發4,060億，創美股單周下跌金額紀錄，超過AMD和高通總市值。

三大法人上周五集中市場合計賣超3.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超11.9億元，投信買超58.9億元，自營商（自行買賣）賣超20.2億元，自營商（避險）賣超54.4億元。

永豐期貨說，台指期上漲133點至21,316點，逆價差為119.19點。籌碼面部分，三大法人賣超8.13億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1467口至4,685口，其中外資淨空單增加1862口至27,531口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,015口至2,208口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在13,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.06。VIX指數上升0.03至27.89。外資台指期買權淨金額0.34億元 ; 賣權淨金額1.3億元。整體選擇權籌碼面中性。