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美股狂瀉台積電開盤跌破900元 市值降至23.16兆元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電（2330）開盤跌破900元。圖／聯合報系資料庫
台積電（2330）開盤跌破900元。圖／聯合報系資料庫

美股上週五表現不佳收黑，大型科技股普遍下跌，台積電ADR重挫逾4%，隨著美股狂瀉，台積電（2330）開盤跌破900元，一度跌27元，市值降至23.16兆元。

台積電預定9月12日季配息除息，首度除息4元、並將發出總規模1,037億元股息。該季配息所屬季度為今年首季。法人觀察，近期美股與台積電ADR跳水且波動大，使除息當日填息增添外部變數，不過，觀察台積電每日漲跌都倍數超過除息額度，當日能否快速秒填息，仍看美股臉色而定。

統計顯示，台積電自2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息也是隨著美科技股表現強勢，在除息當天便填息，前一次6月13日是第15次除息當日填息，當時為第二度除息3.5元，此次則為首度除息4元。

台積電今年8月13日董事會已拍板第2季續配季配息4元，除息交易日為2024年12月12日。法人預估台積電今年度全年配息有望從16元起跳。

另一方面，台積電基本面沒太大改變，台積電持續受惠先進製程領先持續享有領先者紅利，法人看好，台積電大客戶蘋果方面將在9月推出iPhone 16系列新機，有望成為最強的AI功能智慧機，並有助激發果粉新一波換機潮，加上今年iPhone 16系列新機全面導入最新A18系列處理器，台積電為新機處理器獨家供應商，相關訂單將成為3奈米家族的最大出海口。

【中央社╱台北9日電】

台北股市今天開盤跌307.38點，加權股價指數為21127.81點，成交金額新台幣64.75億元。

台積電 除息

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