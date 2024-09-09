安聯投信：台股大致走總經面的盤

安聯投信台股團隊表示，近期美國科技股表現較為波動，由於AI相關雜音增加影響，台股呈現量縮拉回整理格局。現階段，台股大致走總經面的盤，有點類似兩年前美國聯準會開始升息的格局，美國就業數據表現應該為牽動市場的主要因子之一。

安聯投信台股團隊表示，產業基本面沒有太多新消息，美國和台灣企業半年陸續揭露；今年後半段，經濟溫和復甦方向沒有改變；明年維持樂觀看法亦未有新變數出現，儘管盤勢的修正主要還是在修正市場對於AI相關主題期待太高所致，對後市並不需過度擔憂 。

短期來看，安聯投信台股團隊表示，9月 Apple 新機發表後將進入題材空窗期，加上9月下旬到10月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第3季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。

安聯投信台股團隊表示，整體來看，台股一方面持續受到AI、相關基礎建設與資本支出成長所帶動的結構性成長，相關供應鏈能見度佳；另方面，Apple 手機出貨量也上修，預期未來兩年有望帶動換機潮，對企業獲利正向。

安聯投信台股團隊表示，考量產業強弱表現不一致，值此在台股維持大區間格局，以及在等待消息明朗之際，科技產業成長仍集中在先進製程，且主要由 AI 帶動。儘管近期市場因尚未見到能讓 AI變現的殺手級應用而存有些許雜音，但美國四大雲端服務供應商仍積極投入AI資本支出，軍備競賽持續，台灣半導體硬體廠有望持續擁有成長動能。

其次，手機和NB/ PC 族群終端銷售依然平淡，整體雖未回溫但也未有進一步惡化。傳統伺服器仍受到AI 需求排擠，但動能已開始復甦。至於車用和工業相關庫存調整仍在進行中，但相比去年第4季到今年上半年的大幅下修，現階段修正力道已明顯趨緩。Apple小幅上修今年下半年新機備貨量，短線上可關注9月能否看到更多新應用並帶動換機潮。

安聯投信台股團隊表示，長線要素並無太大變化，但在總經面、美國大選與產業均在等待新消息或更進一步明朗之際，交投動能又因市場多處於觀望而抑制表現空間，目前大盤符合技術面修正的走勢預期，整理格局持續中，策略建議不燥進、可以定期定額或不定額伺機逢低累積部位。