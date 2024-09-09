永豐投顧：美國大選選前股市持續膠著 短線操作為宜

永豐投顧表示，美國大選選前的股市持續膠著，短線操作為宜。目前已公布8月營收的概況結果尚佳，故股價有所反彈，但外資偏空操作，投資人在選前短線操作，若遇重挫行情可選擇具有殖利率保護的個股操作，並保留部分現金靈活運用。

觀察目前多數公司8月營收表現不錯，在總體環境偏空訊息環繞下，營收呈現月增、年增的公司，使得投資人信心增強，營收創新高的公司，個股股價有表現空間。

9月10日美國將舉行第二次總統辯論，過去川普揶揄拜登老邁痴呆，如今年輕的賀錦麗上台，川普無法進行人身攻擊，雙方必須拿出政見一較高下，故兩方政策走向及後續民調牽動著產業及股市走向。

9月10日蘋果舉辦新機發表會，市場寄望 iPhone16導入令人耳目一新的AI功能，如此能刺激蘋果手機的銷售量，但一刀兩刃，若不符合市場高度期待，蘋概族群也有可能遭遇賣壓。