美就業數據不如預期 台股電子族群壓力測試

美國非農就業成長較預期疲弱，顯示經濟趨緩，美股收黑，法人認為，台股9日恐受美股影響，但市場對蘋果新手機發表，以及9月美國聯準會（Fed）降息幅度解讀也將左右盤勢。

道瓊工業指數6日終場下跌410.34點，或1.01%，收在40345.41點；標準普爾500指數下跌94.99點，或1.73%，收在5408.42點；以科技股為主的那斯達克指數下跌436.83點，或2.55%，收在16690.83點；費城半導體指數下跌214.202點，或4.52%，收在4528.215點。

宏遠投顧表示，「漲時重勢、跌時重質」，美股大跌勢必影響台股9日表現，投資人須檢視自己手上股票的本益比及股價位階。

宏遠投顧指出，因市場資金開始撤出股價大漲的科技股，目前很多電子股本益比太高，最近3週股價大漲的IC設備股、矽光子通訊目前本益比仍然偏高。

不過，也有不少價值低估個股股價，包含少數電子股、傳產股，因資金被電子股太強排擠因而下跌一段時間，此時可能只是回測W底大第2隻腳而已。

宏遠投顧認為，近期股價表現較好的銅箔基板（CCL）族群，以及正在打底的矽水膠隱形眼鏡都可留意；蘋果及華為推出新手機，也將也利於相關代工廠商業績表現。

兆豐國際投顧認為，美國非農就業人口數據不如預期，造成美股下跌，台股也將受到影響；但市場對於數據解讀，可能視為強化美國聯準會降息的依據，卻也同樣可能視為美國經濟衰退的徵兆，市場如何解讀，關係股市的走向。

產業動態方面，金管會統計，截至今年7月底壽險業持有海外投資規模飛越新台幣23兆元大關，創歷史新高，新台幣單月狂貶3.86角，推升海外投資帳面金額是一大主因。

研調機構集邦科技調查，蘋果（Apple）即將發表的iPhone 16系列新機將分別採用全新A18和A18 Pro處理器，並為了支援Apple Intelligence，將動態隨機記憶體（DRAM）全面升級；預估蘋果4款新機在2024年下半年的生產出貨總量將落在8670萬支，年增近8%。