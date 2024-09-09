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股市就是由投資人多空看法組成！ 狄驤：在市場面前自尊心太強才會誤事

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

＊原文發文時間為9月6日

市場就是由投資人的多空看法所組成...

像是我前幾天跟大家分享，美經濟正在持續好轉，不需要太悲觀，甚至可以逢低站買方，而這幾天的經濟數據也確實有好轉的跡象。

相對的，有人則悲觀的認為經濟數據都是被操縱的，沒有參考價值，他們認為美經濟並不好，所以對市場沒有信心，並選擇放空

說真的，雖然現在台股大漲兩百點，意味著市場接受了美經濟好轉的變化，但這並不代表我的看法絕對正確，只是今天市場的變化剛好符合我的預期罷了，所以也算是運氣好。

因此，市場上的多空看法都應該被尊重，不需要嘲笑或否認其他人的看法。

畢竟，只有市場才是正確的，當你今天跟市場走在同方向，就是賺那些走不同方向人的錢，所以我們反而要心存感激，因為這些賺錢機會就是他人給予我們的。

總之，希望投資朋友們記得，要跟市場走在同一方向，這意味著投資朋友要謙虛，並學會認錯。

這次是我運氣好看對，但運氣不好的時候，也不會受什麼傷，因為我會馬上認錯。

在市場面前，自尊心太強才會誤事。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 投資人 放空

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