台股今測支撐 將演土洋大戰

台股短線走勢恐再探底，美股上周五大跌，引爆市場氛圍轉趨悲觀，今天恐難避免補跌；盤面將上演土洋籌碼大戰，外資賣壓不輕，投信則可望挑戰連十七買，市場寄望八大公股行庫護盤、投信雙重作帳效應等發威，護持指數不致破底，甚至能止跌回穩。

美國八月非農新增就業人數低於預期，美股四大指數上周五下挫。法人表示，台股走勢目前看來將先測兩萬點支撐，並可能回測一萬九六六二點的前波低點，後續要看美股何時回穩，操作謹慎為宜。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生看法，八月非農就業報告與失業率，將牽動九月聯準會降息幅度之預期，美股波動短線衝擊台股無法迴避。

但中長線來看，股市波動可能會較疲乏，因為聯準會降息已是既定方向，只是幅度與速度的差別，對指數波動度衝擊會逐步縮小，後續應回歸基本面。