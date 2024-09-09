美股大跌市場氛圍悲觀 台股引爆土洋籌碼大戰

美股上周五（6日）大跌，再度讓市場氛圍轉趨悲觀，台股今日補跌恐難避免，土洋籌碼大戰一觸即發。業內人士研判，外資今天賣壓勢必不輕，投信則可望挑戰連17買，市場寄望八大公股行庫護盤、投信雙重作帳效應等發威，護持指數不致破底，甚至能止跌回穩。

美國8月非農新增就業人數低於預期，美股四大指數上周五步下挫，費城半導體指數更狂瀉4.5%，拖累台指期夜盤重挫756點，跌幅3.55%，收20,560點。法人表示，台股短線恐測試2萬點支撐，有可能進一步回測前波低點19,662點，後續要看美股何時回穩，操作謹慎為宜。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、以及華南投顧董事長儲祥生看法，美股波動短線衝擊台股無法迴避，但中長線來看，因為聯準會降息已是既定方向，只是幅度與速度的差別，對指數波動衝擊會逐步縮小，後續應會回歸基本面。

投信與外資在台股買賣變化

就籌碼面來看，儘管台股上周下跌833點，但投信連16買，透露內資信心不減，今年累計買超金額達6,610億元，再度刷新歷來年度買超紀錄，現階段在月、季底的「雙重作帳」效應引爆下，今天將醞釀連17買台股，助攻多頭護盤氣勢。另外，壽險與銀行等金融機構資金、中實戶、八大公股行庫等，也是穩盤主力。

不過，外資目前仍賣多於買，操作相對保守，今年以來至上周五，外資對台股累計賣超金額已達5,559億元，相對上半年仍買超730.5億元，外資買超不但全數回吐、賣超更不斷擴增。

再者，外資上周五台指期淨空單再度增加1,862口，升至2.7萬口。現階段「小買現貨、增持期貨空單」策略，顯示對後市轉為中性偏空看待。