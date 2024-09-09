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台股多空攤牌 緊盯三變數

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股盤勢震盪劇烈，短線因美股下跌連動，台股今（9）日補跌恐難避免，市場專家認為，密集公布的上市櫃公司8月營收、蘋果新品發展會、全球央行會議等，將是後市多空攤牌的三大指標。

法人指出，由於全球總體經濟等外在環境氣氛詭譎，市場對後市多空爭論四起，盤勢再次走入多空十字路口。影響行情的三大變數之一，是上市櫃公司8月營收將陸續揭露，營收數字優於預期的公司，股價應有一波上漲走勢。

其次，蘋果新品發表會方面，將於美西時間9月9日上午10時（台北時間9月10日凌晨1時）登場，預料iPhone 16系列新機、新款AirPods與全新Apple Watch等產品都將亮相。隨蘋果新品發表會時間拍板，宣告台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等蘋概股旺季同步啟動。

針對目前iPhone 16系列產品準備狀況，鴻海預期，目前已進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第3季營運將有季增及年增表現。台積電董事長魏哲家之前也指出，受惠AI、智慧手機強勁需求，預期今年將是強勁成長的一年。

最後則是全球央行會議接續登場，歐洲央行將在12日舉行利率政策會議，美國聯準會（Fed）利策決策會議訂18日舉行，國內中央銀行理監事聯席會議則預定在19日，日本央行開會日則訂在20日。

法人表示，日前全球央行年會中，聯準會主席鮑爾已強烈放鴿；英國央行總裁貝利對降息持開放態度；歐洲央行成員支持9月繼續降息，認為通膨減緩和經濟疲軟增強降息理由。整體而言，各央行對降息表現出開放但較為謹慎的態度。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等均指出，雖然短線國內外變數橫陳，但台股中長期仍偏多，且下檔空間有限下，指數回檔之際應為中長期布局時機，可以挑選基本面佳且具題材個股，分批進場布局。

台積電 日本央行 降息

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