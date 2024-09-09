落袋為安！金融三業大砍台股 下半年操作轉趨謹慎

市場波動劇，金融業砍台股。據金管會統計，今年7月銀行和證券業同步減碼台股683億元，是今年首見賣股，壽險業再補刀656億元，7月金融三業共砍股1,339億元，累計前七月大減碼3,700億元，砍股手筆已是去年一整年的七倍。

金融圈預期，9月美降息、11月美大選均投政經變數，台股景氣面臨高基期、高預期的轉折點，金融業下半年投資布局料轉趨謹慎保守，壽險業在台幣升值壓力下，賣股補獲利力道恐持續。

一家銀行主管說，7月銀行反手賣股，可能有兩大原因，一，銀行業參與重量級權值股除權息，領完股息後，趁股價部分填息、有反彈時就跑，賺了股息又賺少許資本利得，有利淨值；二，7月市場震盪加劇，居高思危也先獲利了結，降低曝險後，再逢低伺機回補。

金融三業7月底持股債水位 圖／經濟日報提供

若觀察去年同期，銀行和券商也同步在7月減碼，業者認為，應與除權息後的填息行情有關，券商思維也可能與銀行業類似。

7月台股回檔3.6%，銀行業持股未實現利益從高點回落到3,403億元的五個月低點，月減二成；銀行圈認為，8月初台股一度大跌千點，市場避險情緒未除，料金融業操作將更趨謹慎，第4季大舉買股機率恐不高。

金管會公布7月底金融三業國內外股票投資餘額3兆4,373億元（市價列帳），月減8.5%，減幅遠高於同期台股指數跌3.6%，顯示金融業7月大舉減降台股部位。

以台股來看，7月銀行業減碼546億元，終結連八買，更是逾兩年來最大砍股手筆，累計前七月買股僅剩639億元，比券商還少。

券商7月也減碼137億元，終結連六買，累計前七月買股僅903億元，成了金融三業中最高者，銀行和券商累計前七月加碼1,542億元。

壽險業則進入連續第九個月砍台股。7月底壽險業持台股市值再降到1兆8,269億元，月減近7%，相較台股同期跌3.6%，推算壽險業7月續砍股656億元，前七月已減碼台股5,242億元，是史上同期最大。

7月金融三業大砍台股達1,339億元，累計前七月減碼3,700億元，是去年一整年減碼526億元的七倍，尤以壽險業成砍股主力，顯示壽險業在避險成本高漲下，投資策略更偏重資本利得。

再以國外股市來看，壽險業7月底持國外股票市值4,645億元，月減14%，相較S&P指數同期漲1.13%，估算壽險業減碼美股867億元，合計壽險業國內外股市7月減碼1,523億元，前七月砍國內外股市6,100億元。