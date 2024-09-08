股市前景不明+保單解約壓力 壽險業連二月大賣股票超過3千億

金管會對於金融三業投資股債的最新統計出爐，其中最引人矚目的，就是壽險業繼6月大賣台股1761億、海外股票191億之後，7月繼續賣，尤其7月海外股票賣得最凶，一口氣賣了867億，國內股票也不手軟續砍656億，合計壽險業對國內外股票，在7月共處份了1523億，為今年以來單月次高紀錄，且連續二月國內外股票已大賣超過3千億。

而7月也是金融三業，包括銀行、證券、壽險等三大業別首度「同向」大賣股票，其中，金融三業對台股大賣接近1350億，對台股後市不安由此可見。

除了對台股後市保守，壽險業大賣國內外股票的另一原因，在於聯準會降息在即的「吸金」作用，使得保戶解約保單投資債券的仍不在少數，使壽險業必須處份資產來彌補現金流。若合計壽險業海外股票同步大賣867億，則金融三業7月大賣國內外股票超過2200億。

根據金管會的統計，7月的全體壽險業者的台股部位減少1366億，倘若考量到加權指數7月下跌3.62%，扣掉股票增值部分推算減碼656億；而另一方面，若計算S&P500指數7月上漲1.13%的影響，則國外股票減碼867億，可說今年以來減碼最強力道。

在國內外債券部位方面，國內外債券在7月增加2540億，由於台幣7月貶值1.19%，以及目前壽險業者的債券部位，有88%是海外債來看，業者大約有176億的匯兌收益，另外再考量美債價格在6月上漲2.77%的影響，以及壽險業者平均已把約9成的部位放在AC，非AC比重僅有10%等前提來計算，則業者在7月應有減碼海外債560億。

至於台債方面，假設國內外部位有12%是台債，由於十年期以上台灣公債價格在7月上漲1.64%，再計入評價利益的影響後，壽險業繼6月加碼台債45億之後，7月則以更強的力道加碼260億。

另一令人矚目之處，在於壽險業繼6月賣出台幣計價債券ETF大約180億之後，7月反賣為買700億，而且比起5月加碼674億的手筆更大，占可運用資金比重也重回5%之上。