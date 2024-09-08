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就市論勢／AI機器人鏈、矽光子 吸睛
盤勢分析
輝達（NVIDIA）上周否認收到美國司法部傳票，但華爾街已轉向看壞半導體股，除了輝達面臨反壟斷調查之外，艾司摩爾（ASML）、博通等重量級半導體公司均被看壞。
外媒調查，華爾街技術分析師認為，輝達股價有二個關鍵支撐水平線，首先是100美元的心理關卡，其次是年線位置約90美元，約當8月5日低點。
輝達未來走勢二大因素，一是獲利表現，預計下季GB200晶片出貨，2025年成長動能仍在；另一問題是AI投資報酬爭論，各種影片生成應用程式、以及OpenAI ChatGPT 5是關鍵，而輝達今年主攻AI機器人，也是先布局下個關鍵成長動能。
投資建議
台積電持續高速擴充先進封裝產能，蓋廠速度也加速，現在縮短到一年半要蓋好。先進封裝強勁需求背後來自小晶片Chiplet設計降低成本考量，小晶片要成功也有賴先進封裝，台積電推動3D Fabric聯盟加速3D IC生態系統創新。
因此，台積電（2330）、鴻海、聯發科和廣達等AI股成為9月指數漲跌關鍵。至於蘋果新機效應，最大受惠者是蘋果自己，供應鏈題材鈍化。
短線操作方向包括AI機器人供應鏈，先進製程供應商，矽光子題材，以及降息利多的金融股。
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