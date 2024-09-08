大摩：面板跌價將減速

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

電視面板價格「跌跌」不休趨勢將減速，外資摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「大中華科技硬體」產業報告中指出，由於中國大陸面板廠將於國慶長假期間大幅進行產能調整，將使未來數月面板價格下滑減速。

在台系面板供應鏈方面，大摩給予群創「中立」評級，以中期平均合理的股價淨值比0.5倍計算，目標價13.5元；友達因估值偏高，因此給予「劣於大盤」評級，目標價13.3元。

而大尺寸面板驅動IC大廠聯詠，則基於毛利率穩定、蘋果相關業務增長、及折疊機帶來的上行潛力，加上下半年電視面板需求低於季節性的利空已反應在股價中，因此大摩給予「優於大盤」評級，目標價666元。

大摩科技產業分析師楊泓極說，根據歷史模型顯示，面板價格與面板廠股價表現之間，具有高度正相關性，因此面板產業近期的相關不利因素，將加劇市場的悲觀情緒，因此對於面板產業抱持更為謹慎保守的立場。

大摩 淨值比 電視面板

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