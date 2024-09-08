上市櫃企業 8月營收創高上看百家

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

時序邁入旺季，受惠蘋果新品拉貨、部分產業接獲急單，電子、傳產兩大族群的營運引擎同步啟動，截至昨（8）日已有31家上市櫃企業，8月營收宣告創下新高，待全數公布後，新高家數將有機會上看百家，挑戰今年新猷。

第一金投顧董事長陳奕光認為，8月營收創新高，年增率與月增率同步大幅成長的個股，股價近期表現抗震，在大盤未來續攻高點時，將扮演多頭攻擊重心。

台新投顧副總黃文清表示，上市櫃企業目前正處產業旺季，配合上半年部分訂單因缺貨、缺料，交貨遞延至第3季、第4季；加上蘋果、三星等新機啟動拉貨，預計上市櫃公司8月總營收有機會挑戰或超越7月的3.92兆元，達今年單月最高水準。

雖然在科技新機啟動拉貨效應下，8月整體營收有望衝高，但因新台幣近期呈現升值走勢，投資人也應留意公司的匯兌損益表現。

截至昨天已公布8月營收的600多家公司中，就已有31家創新高；其中，12家屬市值超過800億元的中大型個股。法人推估，至明（10）日待1,800多家上市櫃公司全數公布8月營收後，創新高家數有機會挑戰7月的91家，再進一步上看百家，來到今年的最多家數水準。

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