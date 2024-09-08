一周盤前股市解析／蘋概、重電 擇優布局

台股上周五（6）日上漲247點收21,435點，成交值萎縮至2,765億元。投顧法人普遍共識為大盤短線承壓，逢低可承接蘋果概念股。

台新投顧范婉瑜表示，近期美國道瓊指數高檔震盪，許多時日，主要由消費類股領漲，科技類股則偏弱，預計台股指數盤整型態將持續，有題材的族群續輪漲，如特用化學、機器人、遊戲硬體廠、蘋果手機供應鏈、重電、工具機、AI PC族群，可擇優布局。

統一投顧協理陳晏平認為，台股短期技術線面面臨上檔反壓，預期將震盪整理，操作仍需謹慎，建議嚴控持股比率、汰弱留強。選股方向以蘋果供應鏈、先進半導體及封裝、光通訊、運動概念股、航空、散裝、壽險等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓指出，短期投資主軸可關注8月營收成長股，如基期較低的成衣、腳踏車、工具機、汽車相關類股，市場議題可關注國際半導體展聚焦的先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧移動等。