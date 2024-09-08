蔡明彥專欄／高現金殖利率股 可低接

7月中旬以來，受到獲利了結賣壓湧現、美國通膨降溫、就業轉疲、降息機率上升，日圓隨之由貶轉升，觸動全球套利交易大平倉賣壓，加上投資市場對AI前景開始產生疑慮，輝達大跌帶衰權王台積電（2330）走勢，導致台股動輒大跌超過千點，盤勢震盪激烈。

隨著中秋佳節將屆，節氣變盤後究竟是往上還是往下呢？

從總體面來看，由於企業陸續導入AI來提升工作效率，加上高利率以及中國大陸房市、股市均大跌，薪資成長停滯，消費力道大不如前，全球第二大經濟體表現疲弱，全球景氣也隨之降溫。因此，近期美國企業裁員以及減少聘僱的案例大增，經濟陷入衰退的風險也日益升高，讓多頭裹足不前。

從資金面來看，由於市場看升日圓，套利交易需求降溫，熱錢流入股市的熱度已趨緩；而國內ETF新增規模，自下半年起也明顯降溫；加上景氣燈號仍在代表過熱的黃紅燈區，內資大咖也缺乏危機進場掃貨的誘因。因此，短期間來看，股市恐尚不具向上空間。

在大環境混沌未明的情況下，分析上市櫃公司今、明兩年的獲利預估數據，得到一些趨勢可供投資人參考：一，市場近期預估重點上市櫃公司2025年整體獲利，可較2024年成長17.26%。

二，主要產業中，只有金控、航空以及貨櫃三族群因為今年基期較高，預估將衰退，其餘多數類股獲利預估仍將成長；三，與AI關係較密切的半導體上、下游（包含設備供應商等）及EMS組裝廠等明年的獲利在高基期之下，仍可交出25%以上的成長佳績；四，重電業在基期已高情況下，成長率將低於整體平均值。

從以上述預估資訊研判，大盤向下修正空間預期不大。但由於上述獲利成長的預期，多已在上半年多頭走勢中反應過，因此，包含台積電在內的諸多AI類股，未來兩季能否再交出超乎市場預期的業績，將是股價能否走出頹勢的關鍵。

由於第一線以AI訓練為主的伺服器產業鏈，股價後市恐有利多出盡之虞，建議投資人在AI題材選股上，未來應專注在以推論應用為主的AI邊緣運算相關個股，如手機、筆電、桌機等。

這些傳統科技股能否在接下來的銷售旺季，看到期待已久的換機需求？將是台股年底前能否再走一波的關鍵。蘋果本周發表iPhone 16後，能否如市場預期熱賣 ? 將是第一個線索。

短線操作建議上，在產業前景尚不明且資金怯場之際，建議投資人可逢低買進具5%現金殖利率題材的個股，靜待高股息ETF抬轎。

在科技股方面，包括蘋果概念股、IC載板、銅箔基板（CCL）、網通等相關類股，技術指標仍位在長線低檔區，且明年獲利成長性仍不錯，建議可低接。

（作者是群益投顧董事長）