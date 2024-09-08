台股震盪 聚焦10日蘋果新品發表與美總統大選辯論
美國上週五公布8月非農就業數據低於預期，6日美股4大指數全面收黑，尤其與台股連動性高的費城半導體指數重跌214.2點或4.52%，收在4528.21點。法人看本週台股仍有硬仗，聚焦在台灣上市公司正陸續發布8月營收，10日是最後截止日，其餘重點包括蘋果新品發表以及美國總統大選辯論將同步登場。
台股上週又跳水，週三一度重挫近千點，雖然週四、週五反彈，不過加權股價指數全週仍下跌832.90點或3.74%，收在21435.19點。法人認為，台股無法攀抵半年線之上，均屬弱勢反彈，尤其週五美股又下跌，本週台股仍有硬仗要打。
永豐投顧分析，上週台股下挫，主因投資人對於美國經濟衰退有所疑慮，日前美國公布的製造業ISM指數稍不如市場預期，連續5個月低於榮枯線之下，引發美國經濟衰退疑慮。美國總統大選前，存在諸多不確定因素，大環境使得股市操作難度升高。
10日將是台股本週最重要的聚焦日，台灣上市公司正陸續發布8月營收，9月10日是最後截止日，營收出色的公司有機會脫穎而出。
另外，蘋果也將於10日舉行新機發表會，預計推出全新的iPhone16系列，將導入新的Apple Intelligence功能，能否刺激銷量，將牽動國內蘋果概念股表現。
在政治因素方面，10日美國也將舉行第2次總統辯論，共和與民主兩黨候選人川普與賀錦麗目前選情膠著，雙方必須拿出政見一較高下，兩方政策走向及後續民調，將牽動產業及股市走向。
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