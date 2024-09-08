雙資作帳股要逆風突圍 統一、佳世達等獲資金敲進

台股持續消化外在政經利空，拉回打第二隻腳，所幸隨時序進入第3季底，作帳行情蓄勢待發，專家表示，明基材（8215）、統一（1216）、佳世達（2352）等投信買超，且具集團色彩的強勢個股，可望逆風突圍，扮演多頭明燈。

美國非農就業數據欠佳，經濟硬著陸警鈴再度大響，美股四大指數上周五全盤皆墨。其中，輝達（NVIDIA）、台積電ADR分別重挫4%、4.2%，拖累台指期夜盤大跌756點、收20,560點，預料台股周一（9日）開盤恐面臨21,000點保衛戰。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等看法，美國經濟硬著陸議題持續發酵，加上人工智慧（AI）題材利多鈍化，台股近期隨美科技股劇烈波動，建議操作不躁進，靜待底部成型再酌量布局。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股第3季漲多拉回，不少個股都出現明顯修正，但隨時序進入第3季底，包括投信等法人，及集團旗下個股都有拉抬績效的壓力，兼具兩種概念的強勢股，有機會展開作帳走勢。

篩選投信近十日買超逾500張，且上周在大盤下殺中，仍展現抗跌力道，甚至逆勢收紅的集團股，包括：聯電、長榮航、亞泥、和碩、華碩、富邦金、原相等，主要分布於聯電、長榮、遠東、統一、佳世達等集團。

投信、集團作帳概念股

聯家軍今年因晶圓代工成熟製程、消費性IC動能相對平緩，股價漲升力道有限，但獲利維持平穩且位階偏低，吸引價值投資及高股息基金青睞，使聯電、聯詠、原相等近日股價易漲難跌。

傳產集團股近期成為資金避風港，向來參與作帳行情機率高的遠東集團，具有股價低基期、殖利率等題材保護，亞泥、遠東新下檔支撐不弱；長榮集團旗下長榮航、長榮鋼亦具籌碼優勢，股價具上檔空間。