市場期盼iPhone 16帶動換機潮 低本益比蘋概閃金光

蘋果iPhone 16即將問世，相關處理器、顯示技術和相機鏡頭等核心硬體都將更新，尤其「Apple Intelligence」的AI功能導入，使市場期盼蘋果新機將帶動一波換機潮，14檔低本益比的台系蘋果供應鏈，包括玉晶光（3406）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）等，股價相對合理，後市展望可期。

近來市場對於下半年的換機潮效應抱持高度期待，由於蘋果新機將導入AI功能，外資法人上看iPhone 16出貨量將達9,000萬支。不過，近來資本市場波動劇烈，因此從CP值角度出發，法人建議可布局低本益的蘋概股，攻守兼備。

統計目前本益比低於20倍的14檔台系蘋果供應鏈，包括：玉晶光、華通、仁寶、可成、臻鼎-KY、和碩、國巨、鴻海、大立光、晶技、廣達、日月光投控、茂林-KY、正崴，本益比介於13.1至18.1倍之間。

14檔低本益比蘋果供應鏈

光學鏡頭廠玉晶光為iPhone鏡頭供應商之一。摩根士丹利證券（大摩）、摩根大通證券（小摩）看好玉晶光在iPhone營收增長、毛利率改善下，都給予「優於大盤」評等，目標價分別為800元、620元。

大摩科技硬體產業分析師孟羽、小摩科技產業分析師楊維倫表示，隨iPhone 16相關零組件需求進一步增加，基於更高的產能利用率和逐步改善的高端鏡頭良率，二家外資均上調玉晶光今年下半年及2025年的毛利率預測。

大立光8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，優於市場預期。野村科技產業分析師李佳伶指出，由於大立光規模日趨龐大，市占率、利潤率都將提高，預計從下半年開始，在iPhone高端鏡頭市場中將據主導地位，iPhone 16系列的主鏡頭及望遠鏡頭都將獲得更好的市占率。