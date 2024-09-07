台股上攻3個訊號浮現 法人預料指數下周彈升機率大 將挑戰半年線反壓

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（6）日在台積電（2330）為首的電子權值股上漲、外資轉買超激勵下，終場指數大漲247點收21,435點，成交量降至2,765億元。法人認為，指數連二彈，顯示逢低買盤不弱等三個轉升訊號亮了，預料下周彈升機率大，但須視國際金融情勢而定。

台股4日重挫999點，摜破月線及半年線二道重要支撐，市場氛圍豬羊變色，連帶周線跌832點或3.7%，為今年第三差單周表現。不過短線由於三個反彈訊號亮了，因此台股下周雖仍有波動探低可能，但機率不高，反而轉升跳戰半年線反壓機率較大。

台股短線三個轉升訊號亮了
台股短線三個轉升訊號亮了

三個轉升訊號包括：一、指數短線急跌，已來到負二個標準差的下緣，極短線再跌機率不高，上漲機率高達95%；二、指數連二日反彈，顯示逢低承接買盤不弱；三、技術面修正近尾聲，如KD指標中K值已來到30.9，距離20以下超賣區不遠。

昨日盤面個股與類股均漲多跌少，19大類股中，電子股大漲1.4%最強勢，線纜股跌0.9%最弱勢；族群中以AI族群領銜大漲2%最突出，半導體、生醫等也都漲逾1%；千金股同樣漲多跌少，其中以嘉澤漲5.8%最亮眼，大立光跌6.3%最疲弱，因創意上漲35元收1,020元，因此增至14檔。

三大法人共賣超台股3.7億元。其中外資買超11.9億元、終結連12賣轉為買超；投信買超58.9億元、連16買；自營商賣超74.6億元、連五賣。八大公股行庫買超19.8億元，連13買。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利等觀點，展望台股9月後市，預期年線持續向上，2萬點有強勁下檔支撐，短線先觀察9月4日跳空缺口能否封閉。

此外，後續觀察重點有五：一，外資期貨淨空單水位昨日小增1,862口至27,531口，看後續能否下降；二，日圓6日持續升值，若繼續走升將影響反彈動能；三，台積電8月營收能否再創歷史新高；四，大盤成交量近期多呈背離，下周端看量能是否有效放大；五，美股表現。

台積電 台股

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