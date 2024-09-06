台股8月劇烈震盪 定期定額買股金額降至148億元

台股8月先抑後揚，上演大怒神走勢，引發部分散戶投資人出場觀望，臺灣證券交易所6日公布，8月定期定額買股金額降至148.2億元，較前一月歷史新猷減少9.6億元，終止連五增，但仍為單月次高規模。

台股自7月中旬漲到24,416點史上最高紀錄後，開始進行中期修正，8月初更因日圓利差交易平倉潮、美國經濟衰退疑慮、股神巴菲特調節蘋果持股、AI變現議題等利空紛至沓來，一度急殺至19,662點才收腳反彈，多頭潰不成軍。

雖然多頭逐步反攻收復半年線、月線等關卡，但外資於期現貨持續偏空操作，加上市場追價力道不足，大盤指數壓抑在季線以下，未能越雷池一步，部分散戶投資人亦趁機逢高減碼，等待適當時機再進場。

證交所最新統計，8月定期定額買股金額降至148.2億元，較7月的歷史新高紀錄157.9億元下滑9.6億元，但採取中長期存股方式投資的金額仍處於高檔，持續扮演穩定台股的一股新興力量。

證交所資料顯示，台股8月當沖比37.4%，高於前一月的34.2%，顯示短線客在大盤劇烈波動時操作更加積極，當沖戶數12.6萬戶，較上月略降，至於有交易戶數減至424.6萬戶，亦顯示部分資金暫時退場觀望。