快訊

柯文哲收押禁見…陳佩琪9月門診全停到退休 北市聯醫證實了

近百人聚集北所外陪伴阿北 新北警方舉牌警告：行為違法

科技股跌勢難止！美股那指早盤跌0.9% 台積電ADR跌2.4%

台股8月劇烈震盪 定期定額買股金額降至148億元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股8月先抑後揚，上演大怒神走勢，引發部分散戶投資人出場觀望，臺灣證券交易所6日公布，8月定期定額買股金額降至148.2億元，較前一月歷史新猷減少9.6億元，終止連五增，但仍為單月次高規模。

台股自7月中旬漲到24,416點史上最高紀錄後，開始進行中期修正，8月初更因日圓利差交易平倉潮、美國經濟衰退疑慮、股神巴菲特調節蘋果持股、AI變現議題等利空紛至沓來，一度急殺至19,662點才收腳反彈，多頭潰不成軍。

雖然多頭逐步反攻收復半年線、月線等關卡，但外資於期現貨持續偏空操作，加上市場追價力道不足，大盤指數壓抑在季線以下，未能越雷池一步，部分散戶投資人亦趁機逢高減碼，等待適當時機再進場。

證交所最新統計，8月定期定額買股金額降至148.2億元，較7月的歷史新高紀錄157.9億元下滑9.6億元，但採取中長期存股方式投資的金額仍處於高檔，持續扮演穩定台股的一股新興力量。

證交所資料顯示，台股8月當沖比37.4%，高於前一月的34.2%，顯示短線客在大盤劇烈波動時操作更加積極，當沖戶數12.6萬戶，較上月略降，至於有交易戶數減至424.6萬戶，亦顯示部分資金暫時退場觀望。

台股 散戶投資人

延伸閱讀

台股將進入題材空窗期？法人解析2大關鍵：市場信心有望回溫

台股重挫近千點缺口仍未回補 法人指1數據影響後續走勢

台股又跳水本周慘跌逾832點 上市公司總市值再失守70兆

台股漲247點成交量卻急縮 三大法人賣超8.12億

相關新聞

台股將進入題材空窗期？法人解析2大關鍵：市場信心有望回溫

台股6日在電子權值回神帶動下，大盤回穩走揚並維持在高檔震盪，終場上漲247點，收在21,435點，但未站上五日線，周線翻...

台股重挫近千點缺口仍未回補 法人指1數據影響後續走勢

台股今天漲247.48點，站上21400點，外資買超11.96億元，終止自8月21日起連續12個交易日賣超，法人認為，指...

台股又跳水本周慘跌逾832點 上市公司總市值再失守70兆

台股4日跳水大跌近千點，影響本週加權股價指數較上週下跌832.90點或3.74%。根據證交所統計，全體上市公司最新總市值...

塑化落底了嗎？ 南亞止跌重回40元、台塑化守住50元

台股6日止穩反彈，上漲逾200點，塑化族群也出現止跌，不過台塑四寶反彈力道不一，以南亞（1303）、台塑化（6505）上...

台股漲247點成交量卻急縮 三大法人賣超8.12億

台股6日開盤後一度下跌翻黑，但隨後上漲衝高，收在21,435.19點，上漲247.48點，漲幅1.17%，成交量卻急縮至...

沒有營業員容易「違約交割」？ 理財館長：養成習慣有交易就要把錢補足

不需要先準備一百萬，就可以買一百萬的額度，反正當天你再把這些股票賣掉就好了，如果幸運賺錢的話，等於你不需要本金就操作了一百萬的部位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。