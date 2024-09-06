ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N獨紅

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國經濟衰退疑慮再起，拖累輝達（NVIDIA）等半導體股表現，台股本周上演「盤久必跌」戲碼，失守半年線，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，僅富邦蘋果反一N（02001R）逆勢突圍，單周上揚5.55%居冠。

美國供應管理協會（ISM）公布8月製造業ISM數據略低於預期，連五月處於收縮區，市場重燃經濟硬著陸擔憂，引發美股崩跌，半導體股尤為重災區，台股同步遭空方突襲，統計集中市場單周跌832點或3.74%，由紅翻黑，櫃買市場周線跌12.78點或4.65%，終止連三紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有八檔績效打敗兩市大盤，前段班主要分布於高股息、ESG等特色，在空頭氛圍具反向避險功能的富邦蘋果反一N，逆勢上漲5.55%，登上冠軍寶座，元大金融高股息N、元大金融配息N分居第二、三名，單周跌幅各為0.29%、0.30%。

至於統一微波高息20N、富邦行動通訊N、元大ESG配息N、元大上櫃ESG高息N、策元大加權策略N、元大ESG高股息N、元大加權N等前段班，本周跌幅在2.62%至3.97%不等。

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