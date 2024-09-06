就市論勢／蘋概、半導體股 動能強

盤勢分析

台股昨（6）日早盤雖一度翻黑，但在電子權值回神帶動下，大盤走揚並維持高檔震盪，終場漲247點，收21,435點，但未站上5日線，成交量2,723億元；周線翻黑。

近期美國科技股表現波動，台股量縮拉回整理。其中美國就業數據表現應為牽動市場主要因子，產業基本面沒有太多新消息，美國和台灣企業營運數據陸續揭露，今年後半段經濟溫和復甦方向沒有改變；明年維持樂觀看法亦未有新變數出現。

儘管盤勢修正主要還是在調整市場對AI相關主題期待太高，但對後市並不需過度擔憂。短期來看，9月蘋果新機發表後將進入題材空窗期，加上9月下旬到10月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第3季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。

投資建議

整體來看，台股一方面持續受到AI、相關基礎建設與資本支出成長帶動的結構性成長，相關供應鏈能見度佳；另方面，蘋果手機出貨量也上修，預期未來二年有望帶動換機潮，對企業獲利正向。

考量產業強弱表現不一，值此在台股維持大區間格局及等待消息明朗之際，科技產業成長仍集中在先進製程，且主要由AI帶動。儘管近期市場因尚未見到能讓AI變現的殺手級應用而存有雜音，但美國四大雲端服務供應商仍積極投入AI資本支出，台灣半導體硬體廠有望持續擁有成長動能。

其次，手機和PC族群終端銷售依然平淡，整體雖未回溫但也未惡化。傳統伺服器仍受AI需求排擠，但已開始復甦。至於車用和工業相關庫存調整仍在進行中，但相比去年第4季到今年上半年的大幅下修，現階段修正力道明顯趨緩。蘋果小幅上修今年下半年新機備貨量，短線可關注9月能否看到更多新應用並帶動換機潮。