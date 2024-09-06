一周熱門零股／台積吸金 交易量倍增

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

台股本周在市場對美國經濟前景產生疑慮，行情跌破半年線，零股交易人逢低大舉進場，其中台積電（2330）交易量爆出逾1,500萬股，較上周大增逾倍，保守型投資人資金也大舉轉進高股息ETF，成熱門標的。

美國製造業PMI數據低於預期，引發經濟降溫疑慮；日圓強升，日本央行再次放鷹，若經濟與物價表現符合預期將繼續升息；美系大行發布報告表示，輝達財報後的反應預示半導體產業已進入後期周期；傳出輝達遭美國司法部反壟斷調查。種種因素，台股4日行情重挫、失守半年線，但也吸引零股大軍進場卡位布局。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為台積電、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、復華台灣科技優息、元大高股息、元大台灣50、鴻海、群創、元大台灣高息低波，交易量較上周回溫。

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