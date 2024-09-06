興櫃一周回顧／歐特明飆101% 登漲幅王

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
興櫃股近一周漲幅前十強
興櫃股近一周漲幅前十強

觀察近一周興櫃市場表現，統計329檔興櫃個股本周平均下跌1.36%，不過本周表現最亮眼的是駕駛輔助系統（ADAS）概念股歐特明（2256），股價漲幅翻倍，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（6）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額110.31億元、成交1.52億股、成交11.31萬筆。至於在個股表現，呈現兩極，其中漲幅超過一成檔數由前一周15檔大幅降至八檔。

本周領漲以電子股占多數，相關共有六檔，其餘四檔散在化學工業、電機機械、其他及數位雲端，前十強周漲幅在8.1%至101.3%間。

由於特斯拉宣布將於2025年第1季在歐洲和中國推出全自動輔助駕駛（FSD）服務，目前正待監管部門批准，近周股價反彈，帶動相關概念股，其中ADAS概念股歐特明本周大漲101.3%。

其餘領漲股還有化學工業製造商大同精化周漲26.2%、機械零組件廠新代周漲19.8%、消費應用電子產品股群利科技周漲17.8%、資安概念股中華資安周漲12.1%、工用電腦股和暢科技周漲11.1%。

隨半導體展開跑，矽光子概念股晶瑞光周漲10.8%，半導體設備光焱科技周漲10.07%、印能科技周漲9.1%、慶康科技周漲8.1%，慶康科技連續兩周入列興櫃周漲前十強名單。

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