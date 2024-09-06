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8月就業數據好壞參半…美股恐面臨多空交戰 市場4情境曝光

台股將進入題材空窗期？法人解析2大關鍵：市場信心有望回溫

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股6日在電子權值回神帶動下，大盤回穩走揚並維持在高檔震盪，終場上漲247點，收在21,435點，但未站上五日線，周線翻黑。短期來看，安聯投信台股團隊表示，9月Apple新機發表後將進入題材空窗期，加上9月下旬到10月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第3季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期美國科技股表現較為波動，由於AI相關雜音增加影響，台股呈現量縮拉回整理格局。整理格局持續中，策略上建議不躁進、可以定期定額或不定額伺機逢低累積部位。

現階段，台股大致上在走總經面的盤，有點類似兩年前美國聯準會開始升息的格局，美國就業數據表現應該為牽動市場的主要因子之一。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，產業基本面沒有太多新消息，美國和台灣企業半年陸續揭露；今年後半段，經濟溫和復甦方向沒有改變；明年維持樂觀看法亦未有新變數出現，儘管盤勢的修正主要還是在修正市場對於AI相關主題期待太高所致，對後市並不需過度擔憂 。

在聚焦方向上，安聯投信台股團隊表示，整體來看，台股一方面持續受到AI、相關基礎建設與資本支出成長所帶動的結構性成長，相關供應鏈能見度佳；另方面，Apple手機出貨量也上修，預期未來兩年有望帶動換機潮，對企業獲利正向。

安聯投信台股團隊表示，考量產業強弱表現不一致，值此在台股維持大區間格局，以及在等待消息明朗之際，科技產業成長仍集中在先進製程，且主要由AI帶動。儘管近期市場因尚未見到能讓AI變現的殺手級應用而存有些許雜音，但美國四大雲端服務供應商仍積極投入AI資本支出，軍備競賽持續，台灣半導體硬體廠有望持續擁有成長動能。

其次，手機和NB/ PC族群終端銷售依然平淡，整體雖未回溫但也未有進一步惡化。傳統伺服器仍受到AI需求排擠，但動能已開始復甦。至於車用和工業相關庫存調整仍在進行中，但相比去年第4季到今年上半年的大幅下修，現階段修正力道已明顯趨緩。Apple小幅上修今年下半年新機備貨量，短線上可關注9月能否看到更多新應用並帶動換機潮。

AI 台股 美國聯準會

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