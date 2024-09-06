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8月台股上沖下洗 有交易戶數424.6萬戶中止連2升

中央社／ 台北6日電

8月台股上沖下洗，根據證交所今天公布最新統計，8月集中市場有交易戶數約424.6萬戶，比起7月高點453.91萬戶，減少約29.31萬戶，中止連2升。

今年上半年台股強強滾，吸引投資人踴躍進場，台股有交易戶數今年5月約393.25萬戶，6月爬升到397萬戶，7月更直接飆上歷史新高453.91萬戶。不過8月初股災，台股短短2個交易日暴跌約2811點，嚇退部分投資人，8月有交易戶數出現下滑。

8月集中市場的自然人成交值比重53.26%，也比7月54.07%略減。定期定額投資金額148.25億元，同樣自7月157.92億元下滑。

證交所今天公布的8月集中市場相關數據還包括，成交量週轉率11.69%，比7月14.03%下滑。當沖成交值占比37.45%，比7月34.22%拉升。平均每日當沖戶數12萬6401戶，比7月的13萬8593戶，減少1萬2192戶。ETF成交值占比7.61%，比7月6.87%提高。

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