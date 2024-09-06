台股重挫近千點缺口仍未回補 法人指1數據影響後續走勢
台股今天漲247.48點，站上21400點，外資買超11.96億元，終止自8月21日起連續12個交易日賣超，法人認為，指數尚未回補前天重挫近千點缺口，今晚的美國非農就業數據將影響後續走勢。
加權指數終場收在21435.19點，上漲247.48點，漲幅1.17%，成交值新台幣2765.16億元，週線下跌832.9點，跌幅約3.74%。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，從技術面來看，近2日的漲勢並未脫離前天重挫時的黑K範圍，投資人在等今天晚間公布的美國非農就業數據，若結果很正向，台股有機會挑戰半年線；若不佳，則可能測支撐。
黃國偉認為，外資雖然在現貨轉為買超，卻增加期貨空單，關鍵還是今晚的美國非農就業數據，除影響美股進一步連動台股走勢，就業數據對於美國聯準會（Fed）9月降息態度應不至於改變，只是降1碼（0.25個百分點）或2碼，市場的解讀不同。
三大法人今天合計賣超8.12億元，其中自營商賣超74.65億元，投信買超54.57億元，外資及陸資買超11.96億元。
外資買超第1名是新光金6萬1991張，前10名依序為新光金、元大台灣50反1（00632R）、元大美債20正2（00680L）、國泰金、國泰20年美債正2（00688L）、緯創、陽明、台積電、鴻海、英業達。
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