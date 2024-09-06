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台股又跳水本周慘跌逾832點 上市公司總市值再失守70兆

中央社／ 台北6日電
台股4日跳水大跌近千點，影響本周加權股價指數較上周下跌832.90點或3.74%。聯合報系資料照
台股4日跳水大跌近千點，影響本周加權股價指數較上周下跌832.90點或3.74%。聯合報系資料照

台股4日跳水大跌近千點，影響本週加權股價指數較上週下跌832.90點或3.74%。根據證交所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣68兆4473億元，再度失守70兆元大關。

各產業指數方面，本週以通信網路類指數上漲0.15%最大，跌幅最大則是塑膠類指數下跌10.31%。其他未含金融類指數下跌798.97點，跌幅約4.11%；未含電子類指數下跌607.38點，跌幅約3%；未含金融電子類指數下跌665.73點，跌幅約4.21%。

本週全體上市股票成交金額為1兆5356億元，股票成交量週轉率2.16%，成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額4109.57億元，占全體上市股票交易金額比重26.76%；電子零組件類成交金額1851.24億元，交易金額占比12.06%；電腦及週邊設備類成交金額1551.65億元，占比10.1%。前3名清一色為科技電子相關。

累積今年以來台股開盤共165個交易日，集中市場總成交金額71兆4631億元，市場日平均成交金額4331.1億元，股票成交量週轉率92.34%，股票日平均成交量週轉率0.56%。

上市公司 台股 股價指數

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